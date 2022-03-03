Про це 3 березня повідомили у телеграм-каналі СБУ. Там наголосили, що російські солдати та офіцери все частіше відмовляються продовжувати наступ.

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Росіяни відмовляються воювати

Натомість загарбники здаються у полон. У Миколаєві, наприклад, українські захисники знешкодили російський десант, який намагався там висадитись. Частина окупантів одразу здалися. Ворожому десантнику дали можливість поспілкуватися з матір'ю. Він пояснив їй, де воював, та закликав виходити на протести з вимогами забрати російські війська з України. Згодом неподалік Миколаєва добровільно здалися у полон ще 6 російських танкістів.

Раніше у Міноборони пояснили, що треба робити росіянам, які хочуть здатися в полон:

відкинути зброю убік та стати прямо;

підняти вгору руки або білий прапор;

голосно кричати "Здаюся!" або кодове слово "Мільйон!".

Для родичів російських окупантів в Україні функціонує Об'єднаний центр. До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: +38 067 650 83 32 та +38 098 087 36 01, а також електронна пошта – united.centre.ssu@gmail.com

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