Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Он отметил, что сейчас в Беларуси происходит, в частности, проверка военнообязанных по всем военкоматам.

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Продолжается подготовка к возможному наступлению

По мнению эксперта, такие меры могут вводиться для того, чтобы можно было принимать решение о начале военной операции.

Однако можно такие меры ввести, но потом не наступать,

– считает он.

Давид Гендельман подчеркнул, что эти меры демонстрируют подготовку вторжения, но не свидетельствуют, что решение о нем принято. Для этого следует ввести следующий этап: развертывание и сосредоточение войск в определенных районах.

"Этого не происходит, а продолжаются учения в частности российских мобилизованных на белорусских полигонах, переброска боеприпасов из Белоруссии для российской армии. Пока не видим создания группировки для вторжения, которая была бы непосредственно подготовлена к боевым действиям", – рассказал он.

Белорусская армия не имеет боевого опыта

Он предположил, что наступление белорусских вооруженных сил вдоль западной границы Украины маловероятно – тем более для малобоеспособной белорусской армии, которая вообще не имеет боевого опыта.

В идеальном варианте белорусская армия могла бы быть вспомогательным элементом российской группировки вторжения, которой в Беларуси пока нет,

– рассказал Гендельман.

Перспективы мизерные

По его мнению, сейчас у оккупантов нет шансов значительно продвинуться в глубину территории Украины. Сегодня границы Украины гораздо лучше защищены, чем до 24 февраля.

"Даже если наступление со стороны Беларуси начнется, перспективы успеха у него очень небольшие", – подчеркнул эксперт.

Однако он считает, что если даже наступление не произойдет, присутствие войск врага на границах оттягивает на себя большое количество украинской военной силы.

Поэтому именно время от времени на границе со стороны Беларуси происходит активность – чтобы ВСУ не расслаблялись и продолжали держать у границы дополнительные силы.

– отметил эксперт.

По его словам, для россиян это уже хоть какая-то "польза", ведь таким образом меньше украинских военных будет сконцентрировано на других направлениях.

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