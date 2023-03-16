Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс назвал ошеломительные потери врага в боях за Бахмут. Соответствующую цифру он озвучил на заседании Форума по сотрудничеству безопасности в Вене.

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До 30 тысяч убитыми и ранеными

За последнюю неделю мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как Россия продолжает наступление на Донбассе. Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных,

– отметил Стаббс.

Он отметил, что столько бойцов страна-агрессор положила, чтобы в общей сложности продвинуться на каких-нибудь 25 километров. Несложно провести калькуляцию, которую за нас сделал Стаббс.

По его словам, на каждый километр, на который продвинулось российское войско в направлении Бахмута, приходится более 800 если не убитых, то раненых бойцов. Большинство из них, что предсказуемо, – бойцы ЧВК "Вагнера".

Стаббс отметил, что Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на Востоке Украины".

Наступление на Бахмут может достигнуть кульминации