Войска России хотят войти вглубь Днепропетровской области на 10 километров, – Буданов

Российские войска имеют план войти вглубь Днепропетровской области. Оккупанты хотят вклиниться в регион на 10 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника ГУР МО Кирилла Буданова в интервью для Bloomberg.

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Зачем россиянам вклиниваться в Днепропетровскую область?

Журналисты Bloomberg отметили, что российская армия сейчас пытается пересечь административную границу в Днепропетровскую область, которая расположена рядом с Донецкой. Кроме того, захватчики не отказались от плана оккупировать всю Донецкую область.

Захват Россией всей Донецкой области до конца года нереалистично,

– сказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, российские войска имеют политическую цель заявить, что они "вошли" в Днепропетровскую область. Поэтому им поручено создать еще одну "буферную зону" глубиной до 10 километров в регионе.

К слову, ранее военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков отметил, что российские войска активизировались у админграницы с Днепропетровщиной и перебрасывают туда значительные силы. Таким образом враг надеется прорвать оборону, но наши защитники мужественно сдерживают этот натиск.