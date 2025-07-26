Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что рассказал Трегубов о движении россиян в Днепропетровскую область?

Виктор Трегубов отметил, что у врага остается акцент на попытке россиян выйти на Днепропетровскую область.

Это Новопавловское направление. Но опять же, несмотря на их большие попытки, что-то оно у них затормозило,

– сказал спикер.

Он отметил, что оккупанты почти верили, что они уже почти зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на 26 июля, им этого не удалось.

"Сейчас они (россияне – 24 Канал) злые и пытаются наносить удары с помощью УАБов по поселкам Днепропетровской области, УАБами докидывают, пехотой дойти не могут", – отметил Трегубов.

Относительно количества войск, которые движутся в направлении Днепропетровской области, представитель оперативно-стратегической группировки отметил, что точного количества россиян, которые там находятся пока подсчитать трудно.

По последним данным, которыми владеет Трегубов, на Покровском направлении находится более 100 тысяч российских солдат, а на Новопавловском – за 50 тысяч. Последнее направление меньше, и там сама длина линии соприкосновения – меньше.