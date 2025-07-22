Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Трамп сегодня меняет политическую позицию, начинает менять риторику относительно предоставления помощи Украине, чтобы она была способна обороняться.

Смотрите также Планы Кремля испорчены: на какой максимум способна армия России в отведенные Трампом 50 дней

Летнее наступление России: враг сделал паузу

Генерал армии отметил, что Путин идет своим путем, а его оккупационная армия продолжает проводить операции на фронте, предвидя второй этап летнего наступления России.

Первый этап – провалился. Его россияне планировали начать в конце мая – в начале июня на Сумщину, Константиновку, Новопавловский сектор, Днепропетровщину, Запорожское направление. Это основные планы, еще были тактические направления, но реального успеха ни на одном нет,

– озвучил Маломуж.

Относительно второго этапа, россияне сделали паузу и теперь, по словам генерала армии, в ближайшие дни предполагается накопление противником войск. Для давления на Краматорское, Торецкое, Покровское, Новопавловское направления враг собрал до 160 тысяч бойцов.

Маломуж отметил, что большинство из них, как правило, или контрактники, или мобилизованные. Он заверил, что они не имеют базовой военной подготовки и боевого опыта.

"Это для нас немного облегчение, но количество войск большое. Поэтому мы выстраиваем систему обороны по всему сектору, готовим контрудары по тем резервам, которые только подтягиваются и к бою не готовы, держим другие отрезки", – озвучил Маломуж.

Что пытается сделать противник?

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины отметил, что сегодня есть попытки российской армии продвинуться на Сумщине, Курщине. Путин уже неоднократно ставил перед своей армией задачу отбросить СОУ оттуда, но украинские бойцы держат позиции.

"Пытался сделать "буферную зону" из Сумщины, но не получилось. На Харьковщине тоже хотел, но не удалось. Мы держим позиции, идут сложные бои. Например, возле Волчанска. Мы наносим контрудар по Белгородщине, делаем плацдармы, заходим на территорию врага. Это для него болезненно, поэтому он вынужден там удерживать войска", – объяснил Маломуж.

Противник пробует наступать возле Покровска, двигаться на Константиновку, захватить Краматорск и Славянск. Генерал армии в очередной раз подчеркнул, что у врага нет успехов.

Он отметил, что этот отрезок фронта сегодня является одним из важнейших для удержания украинских позиций и нанесения контрударов, чтобы уничтожать резервы врага, не дать ему развернуться и провести операции.

А возможно и для контрнаступлений там, где враг ослабил позиции, не имеет ресурсов. Это будет важным фактором не только для ослабления наступательных возможностей противника, но и продвижения ВСУ по отдельным секторам. Важны альтернативные модели действий (наносить удары неожиданно для врага),

– озвучил Маломуж.

Генерал армии спрогнозировал, что ближайшие несколько недель для фронта будут сложными. Однако украинское командование готовится к этому, видит перемещение противника, который готовит ударные силы, и будет противодействовать. Он подытожил, что это непросто, ведь есть определенные проблемы на каждом из направлений, но ВСУ в состоянии готовности, укрепрайоны также.