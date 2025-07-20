Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы МИД Германии Йоханна Вадефуля для Bild.

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Кто изменил позицию Трампа по Украине?

Йоханн Вадефуль объяснил, что решение Дональда Трампа стало результатом активных усилий канцлера Германии Фридриха Мерца.

Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины,

– подчеркнул министр иностранных дел Германии.

По его словам, Мерц лично поднимал вопрос поддержки Украины в разговорах с Дональдом Трампом во время переговоров в Белом доме и на саммите G7. Канцлер также звонил американскому президенту и подчеркивал, что "сейчас Соединенные Штаты очень нужны".

Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться,

– подытожил глава МИД Германии.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты меняют принцип распределения вооружения среди союзников. Теперь приоритет на получение систем ПВО и другого оружия будет предоставляться тем странам, которые передают свое вооружение Украине.