Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що Трамп сьогодні змінює політичну позицію, починає змінювати риторику щодо надання допомоги Україні, аби вона була здатна оборонятися.

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Літній наступ Росії: ворог зробив паузу

Генерал армії наголосив на тому, що Путін йде своїм шляхом, а його окупаційна армія продовжує проводити операції на фронті, передбачаючи другий етап літнього наступу Росії.

Перший етап – провалився. Його росіяни планували розпочати в кінці травня – на початку червня на Сумщину, Костянтинівку, Новопавлівський сектор, Дніпропетровщину, Запорізький напрямок. Це основні плани, ще були тактичні напрямки, але реального успіху ні на одному немає,

– озвучив Маломуж.

Щодо другого етапу, росіяни зробили паузу і тепер, зі слів генерала армії, найближчими днями передбачається накопичення противником військ. Для тиску на Краматорський, Торецький, Покровський, Новопавлівський напрямки ворог зібрав до 160 тисяч бійців.

Маломуж зазначив, що більшість з них, як правило, або контрактники, або мобілізовані. Він запевнив, що вони не мають базової військової підготовки й бойового досвіду.

"Це для нас трохи полегшення, але кількість військ велика. Тому ми вибудовуємо систему оборони по всьому сектору, готуємо контрудари по тих резервах, які тільки підтягуються і до бою не готові, тримаємо інші відрізки", – озвучив Маломуж.

Що намагається зробити противник?

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України зауважив на тому, що сьогодні є спроби російської армії просунутися на Сумщині, Курщині. Путін вже неодноразово ставив перед своєю армією завдання відкинути СОУ звідти, але українські бійці тримають позиції.

"Намагався зробити "буферну зону" з Сумщини, але не вийшло. На Харківщині теж хотів, але не вдалося. Ми тримаємо позиції, тривають складні бої. Наприклад, біля Вовчанська. Ми завдаємо контрудару по Бєлгородщині, робимо плацдарми, заходимо на територію ворога. Це для нього болюче, тому він змушений там утримувати війська", – пояснив Маломуж.

Противник пробує наступати біля Покровська, рухатися на Костянтинівку, захопити Краматорськ і Слов'янськ. Генерал армії вкотре підкреслив, що у ворога немає успіхів.

Він зауважив, що цей відрізок фронту сьогодні є одним з найважливіших для утримання українських позицій і завдання контрударів, аби знищувати резерви ворога, не дати йому розгортатися і проведити операції.

А можливо і для контрнаступів там, де ворог ослабив позиції, не має ресурсів. Це буде важливим чинником не тільки для послаблення наступальних можливостей противника, а й просування ЗСУ по окремих секторах. Важливими є альтернативні моделі дій (завдавати ударів неочікувано для ворога),

– озвучив Маломуж.

Генерал армії спрогнозував, що найближчі декілька тижнів для фронту будуть складними. Однак українське командування готується до цього, бачить переміщення противника, який готує ударні сили, й буде протидіяти. Він підсумував, що це непросто, адже є певні проблеми на кожному з напрямків, але ЗСУ у стані готовності, укріпрайони також.