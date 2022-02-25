По его словам, ведутся обстрелы.

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Однако председатель Харьковской ОГА призывает местных жителей быть осторожными и не покидать места безопасности.

Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы – украинцы! И защищаем свое!,
– написал он.

Ранее сообщили, что в Харьков летят бомбардировщики. Теперь говорят, что россияне обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.

Также взрывы слышны во многих уголках Харькова, в частности:

  • Шишковка;
  • Метро Киевская;
  • Салтовка;
  • Со стороны аэропорта;
  • Центр;
  • Клочковская;
  • Шатиловка.

Текст публикации Олега Синегубова:

Обращаюсь к жителям Харьковщины. Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности.

Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы украинцы! И защищаем свое!