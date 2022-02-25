По его словам, ведутся обстрелы.

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Однако председатель Харьковской ОГА призывает местных жителей быть осторожными и не покидать места безопасности.

Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы – украинцы! И защищаем свое!,

– написал он.

Ранее сообщили, что в Харьков летят бомбардировщики. Теперь говорят, что россияне обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.

Также взрывы слышны во многих уголках Харькова, в частности:

Шишковка;

Метро Киевская;

Салтовка;

Со стороны аэропорта;

Центр;

Клочковская;

Шатиловка.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Олега Синегубова:

Обращаюсь к жителям Харьковщины. Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности.

Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы украинцы! И защищаем свое!