По его словам, ведутся обстрелы.
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Однако председатель Харьковской ОГА призывает местных жителей быть осторожными и не покидать места безопасности.
Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы – украинцы! И защищаем свое!,
– написал он.
Ранее сообщили, что в Харьков летят бомбардировщики. Теперь говорят, что россияне обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.
Также взрывы слышны во многих уголках Харькова, в частности:
- Шишковка;
- Метро Киевская;
- Салтовка;
- Со стороны аэропорта;
- Центр;
- Клочковская;
- Шатиловка.
Текст публикации Олега Синегубова:
Обращаюсь к жителям Харьковщины. Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности.
Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону. Верим в нашу украинскую армию. Мы украинцы! И защищаем свое!