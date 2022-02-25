За його словами, ведуться обстріли.

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Проте голова Харківської ОДА закликає місцевих жителів бути обережними і не покидати місця убезпечення.

Збройні Сили України чинять активний опір та тримають оборону. Віримо в нашу українську армію. Ми – українці! І захищаємо своє!,
– написав він.

Раніше повідомили, що до Харкова летять бомбардувальники. Тепер кажуть, що росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Також вибухи чутно в багатьох куточках Харкова, зокрема:

  • Шишківка;
  • Метро Київська;
  • Салтівка;
  • З боку аеропорту;
  • Центр;
  • Клочківська;
  • Шатилівка.