За його словами, ведуться обстріли.

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Проте голова Харківської ОДА закликає місцевих жителів бути обережними і не покидати місця убезпечення.

Збройні Сили України чинять активний опір та тримають оборону. Віримо в нашу українську армію. Ми – українці! І захищаємо своє!,

– написав він.

Раніше повідомили, що до Харкова летять бомбардувальники. Тепер кажуть, що росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Також вибухи чутно в багатьох куточках Харкова, зокрема:

Шишківка;

Метро Київська;

Салтівка;

З боку аеропорту;

Центр;

Клочківська;

Шатилівка.