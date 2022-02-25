Наразі у Харкові повітряна тривога та лунають сирени.

До теми Росія вже немає оперативного резерву, – військовий експетр

У соцмережах показали відео, як російські військові обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Дивіться відео обстрілу житлових кварталів у Харкові:


24 канал повідомляв, що вибухи чутно в багатьох куточках Харкова. Зокрема:

  • Шишківка;
  • Метро Київська;
  • Салтівка;
  • З боку аеропорту;
  • Центр;
  • Клочківська;
  • Шатилівка.

Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.