Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, всі ці 90 батальйонів тактичних груп, які нараховували до початку агресії, всі сьогодні в бою.

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"Оперативного резерву нема. І якщо ми сьогодні втримаємо Київ (а я на це сподіваюсь), то завтра ситуація буде мінятись на нашу користь. Тому що в них не буде чим збільшувати зусилля", – сказав експерт.

Про це також повідомив Олексій Арестович. Він написав: "Резервів вони більше не мають".

"Принципова деталь, яку необхідно розуміти, – це те, що сьогодні російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі", – пояснив Арестович.

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