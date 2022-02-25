Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, все эти 90 батальонов тактических групп, которые насчитывали до начала агрессии, все сегодня в бою.

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"Оперативного резерва нет. И если мы сегодня получим Киев (а я на это надеюсь), то завтра ситуация будет меняться в нашу пользу. Потому что у них нечем будет увеличивать усилия", – сказал эксперт.

Об этом также сообщил Алексей Арестович. Он написал: "Резервов у них больше нет".

"Принципиальная деталь, которую необходимо понимать,– это то, что сегодня российское военное руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении", – пояснил Арестович.

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