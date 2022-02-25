Гениальная многоходовочка. Светоч мировой дипломатий!
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Потери оккупантов
Кстати, кол-во 200-х (погибших – 24 канал) со стороны оккупационных войск России сегодня перевалило за 1 тысячу.
РФ за все время своего существования – 30 лет – еще никогда, ни в одном конфликте, не теряла такого количества военнослужащих за сутки боевых действий.
Россия получит более тысячи похоронок за день / Фото Getty Images
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Тысяча похоронок
48 часов – более 1 тысячи похоронок. То ли еще будет!
Мы на своей земле и будем ее защищать до последнего вздоха. А оно вам надо?
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