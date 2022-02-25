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Втрати окупантів

До речі, кількість 200-х (загиблих – 24 канал) з боку окупаційних військ Росії сьогодні перевалила за тисячу.

РФ за весь час свого існування – 30 років – ще ніколи, у жодному конфлікті, не втрачала такої кількості військовослужбовців за добу бойових дій.

Росія отримає понад тисячу похоронок на день / Фото Getty Images

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Тисяча похоронок

48 годин – понад 1 тисячу похоронок. Чи то ще буде!

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