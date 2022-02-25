Сейчас в Харькове воздушная тревога и раздаются сирены.

К теме Россия уже нет оперативного резерва, – военный эксперт

В соцсетях показали видео, как российские военные обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.

Смотрите видео обстрела жилых кварталов в Харькове:



24 канал сообщал, что взрывы слышны во многих уголках Харькова. В частности:

Шишковка;

метро Киевская;

Салтовка;

со стороны аэропорта;

Центр;

Клочковская;

Шепетовка.

Жители Харькова должны найти ближайшее укр ытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.