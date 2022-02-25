Сейчас в Харькове воздушная тревога и раздаются сирены.

К теме Россия уже нет оперативного резерва, – военный эксперт

В соцсетях показали видео, как российские военные обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.

Смотрите видео обстрела жилых кварталов в Харькове:


24 канал сообщал, что взрывы слышны во многих уголках Харькова. В частности:

  • Шишковка;
  • метро Киевская;
  • Салтовка;
  • со стороны аэропорта;
  • Центр;
  • Клочковская;
  • Шепетовка.

Жители Харькова должны найти ближайшее укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.