Сейчас в Харькове воздушная тревога и раздаются сирены.
К теме Россия уже нет оперативного резерва, – военный эксперт
В соцсетях показали видео, как российские военные обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня.
Смотрите видео обстрела жилых кварталов в Харькове:
24 канал сообщал, что взрывы слышны во многих уголках Харькова. В частности:
- Шишковка;
- метро Киевская;
- Салтовка;
- со стороны аэропорта;
- Центр;
- Клочковская;
- Шепетовка.
Жители Харькова должны найти ближайшее укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.