Враг имеет численное преимущество. Он пытается растянуть украинскую оборону, атакуя из разных мест. Так, недавно противник впервые за 2 года открыл новое направление наступления на Харьковщине, заняв Меловое, к северо-востоку от поселка Великий Бурлук, передает 24 Канал.

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Как оккупанты наступают на Харьковщине?

По словам спикера ОТГ "Харьков" Павел Шамшина, захватчики ищут слабые места в украинской обороне. Там они будут накапливать свою пехоту, чтобы развивать ею успех. Атаки россияне осуществляют преимущественно малыми пехотными группами от 3 до 5 человек при активной поддержке дронов, которых у противника очень много.

Оккупанты не прекращают активные штурмовые действия, пренебрегая потерями.

По словам военного, на Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек. Это фактически целая рота.

То есть за неделю, агрессор теряет больше батальона, но это его не останавливает.