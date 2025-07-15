Ворог має чисельну перевагу. Він намагається розтягнути українську оборону, атакуючи з різних місць. Так, нещодавно противник вперше за 2 роки відкрив новий напрямок наступу на Харківщині, зайнявши Мілове, на північний схід від селища Великий Бурлук, передає 24 Канал.

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Як окупанти наступають на Харківщині?

За словами речника ОТУ "Харків" Павло Шамшина, загарбники шукають слабкі місця в українській обороні. Там вони накопичуватимуть свою піхоту, аби розвивати нею успіх. Атаки росіяни здійснюють переважно малими піхотними групами від 3 до 5 людей за активної підтримки дронів, яких у противника надзвичайно багато.

Окупанти не припиняють активні штурмові дії, нехтуючи втратами.

За словами військового, на Харківському напрямку російські війська щодня втрачають вбитими та пораненими близько 100 осіб. Це фактично ціла рота.

Тобто за тиждень, агресор втрачає більше батальйону, але це його не зупиняє.