Бойцам удалось остановить наступление врага еще в его начале. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в своем телеграм-канале.

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Как бойцы "Спартана" остановили наступление врага в Харьковской области

Александр Пивненко отметил, что противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении с бронетехникой под прикрытием. Хотя БМП, по словам генерала, на этом участке россияне используют нечасто.

Аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами FPV-дронов и сбросами остановили оккупантов,

– сказал командующий НГУ.

Кроме того, Пивненко показал видео, как бойцы бригады подавляют намерения врага идти вперед. Генерал отметил, что воины "Спартана" достойно держат оборону.

Бойцы "Спартана" уничтожили россиян на Харьковском направлении / Видео с телеграм-канала Александра Пивненко

Генерал также рассказал, что в течение этих суток нацгвардейцы по линии фронта уничтожили:

1 танк;

4 БМП;

8 единиц автомобильной техники;

2 склада боекомплектов врага;

2 БПЛА оперативно-тактического уровня.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, 12 октября наши защитники уничтожили 1 300 оккупантов и более 200 единиц техники россиян. Таким образом общие потери российских солдат превысили 660 тысяч.