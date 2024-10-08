Представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев рассказал в эфире телемарафона, что Россия не отказывается от своих захватнических намерений и продолжает атаковать позиции ВСУ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Строят туннели, чтобы подрывать фортификации ВСУ: в "Хартии" раскрыли тактику врага на Харьковщине

Что происходит в зоне ответственности ОТГ "Харьков"

Есть локации, где противник перемещается между домами и создает подземные тоннели, от подвала к подвалу. Используются подземные коммуникации, которые ранее функционировали как канализационные ходы, пути для связистов или теплотрассы,

– рассказал Саранцев.

По его словам, самая тяжелая ситуация в Волчанске и прилегающих к нему населенных пунктах. В частности, в Старице, где враг проводит активные штурмы.

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" объяснил, что на направлении Глубокое – Липцы Россия менее активна и осуществляет мероприятия фортификации, логистики, переформировывает штурмовые группы, дистанционно минирует местность и наращивает систему связи.

Смотрите также "Это – цель противника номер один": что происходит на Агрегатном заводе в Волчанске

Виталий Саранцев объяснил, что враг при наступлении более или менее выгодных условий может перейти в контрнаступление и попытаться восстановить утраченное положение.

Кстати, в Волчанске враг перемещает малые штурмовые группы на определенные локации под прикрытием домов или их остатков.