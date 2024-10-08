Представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев розповів в ефірі телемарафону, що Росія не відмовляється від своїх загарбницьких намірів та продовжує атакувати позиції ЗСУ, пише 24 Канал.

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Що відбувається в зоні відповідальності ОТУ "Харків"

Є локації, де противник переміщується між будинками й створює підземні тунелі, від підвалу до підвалу. Використовуються підземні комунікації, які раніше функціонували як каналізаційні ходи, шляхи для зв’язківців чи теплотраси,

– розповів Саранцев.

За його словами, найважча ситуація у Вовчанську та прилеглих до нього населених пунктах. Зокрема, у Стариці, де ворог проводить активні штурми.

Речник оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" пояснив, що на напрямку Глибоке – Липці Росія менш активна та здійснює заходи фортифікації, логістики, переформовує штурмові групи, дистанційно мінує місцевість та нарощує систему зв'язку.

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Віталій Саранцев пояснив, що ворог при настанні більш-менш вигідних умов може перейти в контрнаступ та спробувати відновити втрачене положення.

До речі, у Вовчанську ворог переміщує малі штурмові групи на визначені локації під прикриттям будинків чи їх залишків.