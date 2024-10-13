Общие потери личного состава уже превысили более 660 тысяч вражеских солдат. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 13 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 668930 (+1300) человек,

танков – 8971 (+9);

боевых бронированных машин – 17876 (+49);

артиллерийских систем – 19410 (+29);

РСЗО – 1231 (+1);

средств ПВО – 978 (+2);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45);

крылатых ракет – 2619 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 26584 (+71);

специальной техники – 3435 (+1).



Потери врага на 13 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ