Общие потери личного состава уже превысили более 660 тысяч вражеских солдат. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 13 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 668930 (+1300) человек,
  • танков – 8971 (+9);
  • боевых бронированных машин – 17876 (+49);
  • артиллерийских систем – 19410 (+29);
  • РСЗО – 1231 (+1);
  • средств ПВО – 978 (+2);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45);
  • крылатых ракет – 2619 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26584 (+71);
  • специальной техники – 3435 (+1).


Потери врага на 13 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ