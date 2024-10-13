Общие потери личного состава уже превысили более 660 тысяч вражеских солдат. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 13 октября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 668930 (+1300) человек,
- танков – 8971 (+9);
- боевых бронированных машин – 17876 (+49);
- артиллерийских систем – 19410 (+29);
- РСЗО – 1231 (+1);
- средств ПВО – 978 (+2);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45);
- крылатых ракет – 2619 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26584 (+71);
- специальной техники – 3435 (+1).
Потери врага на 13 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ