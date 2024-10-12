Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко в эфире "Мы-Украина".

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В частности, по его словам, еще с сентября противник применяет не только малые группы пехоты, но и бронетехнику, танки, усиленные защитой от ударных беспилотников, противотанковые системы и артиллерию.

В то же время, в большинстве случаев эти танки довольно быстро горят, уточняет Назаренко.

Назаренко также подчеркнул, что российские войска продолжают давление несмотря на значительные потери в технике и личном составе.

"Ежедневно враг теряет тысячи единиц техники и личного состава," – добавил он.

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