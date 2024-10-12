Про це розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко в ефірі "Ми-Україна".
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Зокрема, за його словами, ще з вересня противник застосовує не лише малі групи піхоти, а й бронетехніку, танки, що посилені захистом від ударних безпілотників, протитанкові системи і артилерію.
Водночас, в більшості випадків ці танки доволі швидко горять, уточнює Назаренко.
Назаренко також підкреслив, що російські війська продовжують тиск попри значні втрати у техніці та особовому складі.
"Щодня ворог втрачає тисячі одиниць техніки та особового складу," – додав він.
Актуально про ситуацію на фронті
- Російські війська зайшли на східну околицю Торецька на Донеччині. Окупанти буквально стирають з лиця Землі місто та перетворюють на руїни.
- Впродовж минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Курахівському напрямку.
- Раніше в ISW заявили, що імовірно, наступальна операція ворога на Донеччині досягне кульмінації у найближчі місяці. Водночас погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024 – 2025 років, очевидно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних підрозділів, але ворог продовжить наступ.