Про це розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко в ефірі "Ми-Україна".

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Зокрема, за його словами, ще з вересня противник застосовує не лише малі групи піхоти, а й бронетехніку, танки, що посилені захистом від ударних безпілотників, протитанкові системи і артилерію.

Водночас, в більшості випадків ці танки доволі швидко горять, уточнює Назаренко.

Назаренко також підкреслив, що російські війська продовжують тиск попри значні втрати у техніці та особовому складі.

"Щодня ворог втрачає тисячі одиниць техніки та особового складу," – додав він.

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