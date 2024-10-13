Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 660 тисяч ворожих солдат. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 13 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 668930 (+1300) осіб,

танків – 8971 (+9);

бойових броньованих машин – 17876 (+49);

артилерійських систем – 19410 (+29);

РСЗВ – 1231 (+1);

засобів ППО – 978 (+2);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45);

крилатих ракет – 2619 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71);

спеціальної техніки – 3435 (+1).



Втрати ворога на 13 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ