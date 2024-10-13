Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 660 тисяч ворожих солдат. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 13 жовтня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 668930 (+1300) осіб,
- танків – 8971 (+9);
- бойових броньованих машин – 17876 (+49);
- артилерійських систем – 19410 (+29);
- РСЗВ – 1231 (+1);
- засобів ППО – 978 (+2);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45);
- крилатих ракет – 2619 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71);
- спеціальної техніки – 3435 (+1).
Втрати ворога на 13 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ