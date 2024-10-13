Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 660 тисяч ворожих солдат. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 13 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 668930 (+1300) осіб,
  • танків – 8971 (+9);
  • бойових броньованих машин – 17876 (+49);
  • артилерійських систем – 19410 (+29);
  • РСЗВ – 1231 (+1);
  • засобів ППО – 978 (+2);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45);
  • крилатих ракет – 2619 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71);
  • спеціальної техніки – 3435 (+1).


Втрати ворога на 13 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ