Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута для "Украинской правды".

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Могут ли российские войска захватить Херсон

Тарас Чмут объяснил, что на Херсонщине большим препятствием является река Днепр. В то же время, по его словам, в последние месяцы активно обсуждается подготовка возможного речного десанта россиян.

Также оккупационные войска сделали определенные выводы из операции в Крынках

Если посмотреть на их стратегию ведения войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, то потенциально для них это может быть успех. Почему? Потому что зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, которые россияне будут там нести, для них абсолютно допустимы,

– объяснил Чмут.

Он также отметил, что сейчас речь не идет о захвате всего Херсона. Однако подготовка к возможному речному десанту сейчас и полгода назад имеет разное проявление, и "сейчас это более вероятно".

Российские войска пытаются сделать Херсон безлюдным – уничтожают гражданскую инфраструктуру, логистику, маршрутки, скорые помощи и сбрасывают взрывчатку на людей на улице.

Их задача – сделать мертвый город. Вот они сейчас это делают. И, к сожалению, потеря островов на Днепре, сдвиг линии соприкосновения ближе к правому берегу приводит к тому, что можно просто с островов пускать "Мавики" и FPV в город,

– подытожил Тарас Чмут.

К слову, ранее в Херсонской ОВА рассказали, что диверсионно-разведывательные группы враг пытаются выполнить приказ высшего командования и закрепиться на правобережье. Для этого оккупанты используют не только маневры живой силой, но и техникой.