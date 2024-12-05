В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко оценил риски, которые возникают на Херсонском и Запорожском направлениях.

Важно Готовится ли Россия форсировать Днепр в районе Херсона: в Силах обороны оценили угрозу

Новое наступление есть в планах

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что у россиян есть планы наступательных действий на Херсон и Запорожье, но пока имеющихся ресурсов для нового наступления у врага мало.

Такие планы россияне сформировали значительно раньше. Враг готовится и тренируется,

– отметил Романенко.

Напомним, еще в октябре 2022 года Владимир Путин вписал в конституцию России временно оккупированные территории Украины, в частности квази республики "днр", "лнр", Запорожскую и Херсонскую области, и теперь пытается военным путем легитимизировать эти захваты.

В ноябре 2022 года армия России потеряла единственный областной центр, который ей удалось захватить во время полномасштабного вторжения – Херсон. Очевидно, что Кремль хотел реабилитироваться по этому поводу и имел соответствующие планы,

– сказал генерал-лейтенант.

Однако оккупационной армии уже не хватает ресурсов для эффективного ведения наступательных действий на всех направлениях – Востоке Украины, Курской области, теперь еще добавить Запорожье и Херсон.

Обратите внимание! Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что обсуждение российского наступления на Херсон, как и наступления на Запорожье, содержит больше информационную компоненту.

Кроме того, Херсон расположен на правом берегу Днепра. Форсировать реку крайне сложно. Оккупантам не хватает сил, чтобы реализовать такого рода план в ближайшее время. Поэтому они на оперативном и стратегическом уровнях сконцентрируются на том, чтобы решать этот вопрос последовательно.

К слову, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сказал, в ближайшие планы россиян входит новое наступление на Херсон. В частности, оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

Кроме того, ранее были замечены тренировки россиян по форсированию Днепра возле Антоновского моста в Херсоне.