Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что наступление имеет больше информационный характер с целью запугивания украинцев. Между тем оккупанты продолжают атаковать Херсон дронами.

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Реально ли наступление россиян на Херсон

По словам заместителя директора, обсуждение российского наступления на Херсон, как и наступления на Запорожье, содержит больше информационную компоненту. Оккупанты пытаются сделать вид, что они, якобы, уже готовы к наступлению, но на самом деле это абсолютно не так.

Даже, если россияне готовят операцию высадки на острова, говорить о масштабной операции с форсированием реки Днепр, да еще и при таких погодных условиях, не стоит.

Если они решили потопить 10 тысяч своих солдат, это неплохой вариант развития событий для украинской армии, ведь не всегда можно так собрать вместе вражеской силы, чтобы ее легко уничтожить. Если такая операция и планируется, она максимально суицидальная,

– подчеркнул Самусь.

У россиян абсолютно нет шансов для такой операции. Даже, если оккупанты и попытаются пересечь реку, они не смогут закрепиться на другом берегу. Украинские военные пока контролируют ситуацию огневым способом.

Заметьте! На Херсонском направлении российская армия постоянно осуществляет штурмы, но без результатов. Оккупанты тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Однако враг постоянно терроризирует Херсон дронами. Это спланированная стратегия, чтобы доказать, что Россия – страна-террорист.

Россия четко ассоциируется с террором и смертью. Если россияне хотят показать, что такое их страна, именно в Херсоне они это демонстрируют,

– добавил заместитель директора.

К слову, оккупанты сформировали новую 52-ю артиллерийскую бригаду ВДВ специально для обстрела Херсона. Бригада оснащена буксируемыми 152-мм пушками 2А36 "Гиацинт-Б" и является частью новой 104-й дивизии российских ВДВ.