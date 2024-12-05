Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW. А в Deep State 4 декабря сообщили, что ВСУ зачистили село Новый Комар к северу от Великой Новоселки.

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Как в ISW видят ситуацию на фронте на 4 декабря

На Курской области россияне продвинулись в южном Дарьино (к юго-востоку от Коренево). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры. А вот зачистку лесных массивов возле Малой Локни (к северу от Суджи) ISW не подтверждает. Z-каналы пишут, что ВСУ контратаковали в районе Николаево-Дарьино, Дарьино и Новоивановки. У россиян на Курщине действуют разведывательные подразделения 51 воздушно-десантного полка 106 дивизии и операторы беспилотников 83 бригады ВДВ.

В Харьковской области тоже действуют операторы БПЛА. Враг наступал в направлении Казачьей Лопани и вблизи Глубокого, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска 3 и 4 декабря, но не достиг никаких подтвержденных успехов в продвижении. Александр Бородин, представитель Третьей штурмовой, рассказал, что россияне все время копают различные норы, лисьи укрытия и лазы между окопами. Глубина может достигать до 10 метров.

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная, но не продвинулись вперед. На Северском направлении не было столкновений.

Оккупанты незначительно продвинулись вглубь Часового Яра – вероятно, речь об огнеупорном заводе. Они продолжали атаковать в пределах Часового Яра и к югу от города в районе Ступочек и Белой Горы 3 и 4 декабря.

Карты фронта от ISW

Украинские силы недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Рябошапки в центре Торецка. Евгений Алхимов, пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, сообщил, что оккупанты продолжают задействовать "тактику тараканов" – атаковать группами до восьми человек под прикрытием дымовых завес и при поддержке беспилотников и артиллерии.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западному Желтому (к югу от Покровска). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры. Но ISW не подтверждает заявления россиян о захвате села Возрождение (Новый Труд) и о попытках перерезать трассу Т-0515 Покровск – Новотроицкое.

Враг продвинулся на север от Курахово. Z-каналы спорят, когда же они захватили Старые Терны, но ISW не видит признаков того, что оккупанты есть в Старых Тернах.

Есть российское продвижение на северо-запад от Угледара. Скорее всего, это произошло вследствие усиленной взводной механизированной атаки. На этом направлении действуют мотострелковые подразделения и операторы беспилотников отряда "Алеппо".

Как украинские, так и российские силы недавно продвинулись вперед возле Великой Новоселки. Украинские силы восстановили позиции в юго-восточном Раздольном (к северо-востоку от Великой Новоселки), а россияне продвинулись на юг от Благодатного и на восток от Макаровки (оба – к югу от Великой Новоселки). У россиян там мотострелковые подразделения и танковая бригада.

Российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области вблизи Работино, Новоандреевки (северо-западнее Работино) и Новоданиловки (севернее Работино) 3 и 4 декабря, но не достигли никаких успехов в продвижении.

Оккупанты продолжали наступать на днепровском направлении 3 и 4 декабря, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений в этом районе. Украинская сторона говорит о том, что враг готовит лодки.