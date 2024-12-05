Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW. А в Deep State 4 грудня повідомили, що ЗСУ зачистили село Новий Комар на північ від Великої Новосілки.

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Як в ISW бачать ситуацію на фронті на 4 грудня

На Курщині росіяни просунулися в південному Дар'їно (на південний схід від Коренево). Про це свідчать геолокаційні кадри. А от зачистку лісових масивів біля Малої Локні (на північ від Суджі) ISW не підтверджує. Z-канали пишуть, що ЗСУ контратакували в районі Ніколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Новоіванівки. В росіян на Курщині діють розвідувальні підрозділи 51 повітряно-десантного полку 106 дивізії та оператори безпілотників 83 бригади ВДВ.

На Харківщині теж діють оператори БпЛА. Ворог наступав у напрямку Козачої Лопані та поблизу Глибокого, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська 3 та 4 грудня, але не досяг жодних підтверджених успіхів у просуванні. Олександр Бородін, речник Третьої штурмової, розповів, що росіяни весь час копають різноманітні нори, лисячі сховки та лази між окопами. Глибина може сягати до 10 метрів.

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися вперед. На Сіверському напрямку не було сутичок.

Окупанти незначно просунулися вглиб Часового Яру – імовірно, мова про вогнетривкий завод. Вони продовжували атакувати в межах Часового Яру та на південь від міста в районі Ступочок і Білої Гори 3 і 4 грудня.

Карти фронту від ISW

Українські сили нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Рябошапки в центрі Торецька. Євген Алхімов, пресофіцер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, повідомив, що окупанти продовжують задіювати "тактику тарганів" – атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс та за підтримки безпілотників і артилерії.

Російські війська нещодавно незначно просунулися до північно-західного Жовтого (на південь від Покровська). Про це свідчать геолокаційні кадри. Але ISW не підтверджує заяви росіян про захоплення села Відродження (Новий Труд) і про спроби перерізати трасу Т-0515 Покровськ – Новотроїцьке.

Ворог просунувся на північ від Курахового. Z-канали сперечаються, коли ж вони захопили Старі Терни, та ISW не бачить ознак того, що окупанти є в Старих Тернах.

Є російське просування на північний захід від Вугледара. Швидше за все, це сталося внаслідок посиленої взводної механізованої атаки. На цьому напрямку діють мотострілецькі підрозділи й оператори безпілотників загону "Алеппо".

Як українські, так і російські сили нещодавно просунулися вперед біля Великої Новосілки. Українські сили відновили позиції в південно-східному Роздольному (на північний схід від Великої Новосілки), а росіяни просунулися на південь від Благодатного і на схід від Макарівки (обидва – на південь від Великої Новосілки). В росіян там мотострілецькі підрозділи і танкова бригада.

Російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) та Новоданилівки (на північ від Роботиного) 3 та 4 грудня, але не досягли жодних успіхів у просуванні.

Окупанти продовжували наступати на дніпровському напрямку 3 і 4 грудня, але не здійснили жодних підтверджених просувань у цьому районі. Українська сторона говорить про те, що ворог готує човни.