Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Найгарячіше – біля Покровська та Курахового: яка ситуація на фронті станом на вечір 4 грудня

Що відомо про зачистку Нового Комара на Донеччині

Росіяни зазнали великих втрат убитими, а багато окупантів втекло до траси. ЗСУ взяли полонених із 40 окремої гвардійської Краснодарсько-Харбінської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Бригада дислокується у Камчатському краї. Ці окупанти намагалися захопити Гостомель, убивали українців у Маріуполі та під Вугледаром.

Дивіться відео бійців із Нового Комара

Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали росіян та цеглу у вінегрет. Серед екіпажів: FPV РУБпАК "ВИРІЙ" 241 окремої бригади Сил територіальної оборони. Варто згадати і козаків із 3 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади та танчик 23 ОМБр,

– указали Deep State.

Новий Комар на карті

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко також поширив цю новину, коротко додавши "Це важливо".

Значення Нового Комара

Судячи з карти фронту, саме в Новому Комарі росіяни формували кліщі з півночі над Великою Новосілкою. Кліщі, або клешні, – їхня улюблена і, на жаль, ефективна тактика. Ворог оточує місто чи село з кількох боків, поступово замикаючи коло.

Росіяни прагнуть зруйнувати українську логістику біля Великої Новосілки. "Радіо Свобода" вказувало, що від селища залежать Запоріжжя, Дніпро і Курахове.