Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Что известно о зачистке Нового Комара в Донецкой области

Россияне понесли большие потери убитыми, а много оккупантов убежало к трассе. ВСУ взяли пленных из 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Бригада дислоцируется в Камчатском крае. Эти оккупанты пытались захватить Гостомель, убивали украинцев в Мариуполе и под Угледаром.

Смотрите видео бойцов из Нового Комара

Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали россиян и кирпичи в винегрет. Среди экипажей: FPV РУБПАК "ВИРІЙ" 241 отдельной бригады Сил территориальной обороны. Стоит упомянуть и козаков из 3 механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады и танчик 23 ОМБр,

– указали Deep State.

Новый Комар на карте

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также распространил эту новость, коротко добавив "Это важно".

Значение Нового Комара

Судя по карте фронта, именно в Новом Комаре россияне формировали клещи с севера над Большой Новоселкой. Клещи, или клешни, – их любимая и, к сожалению, эффективная тактика. Враг окружает город или село с нескольких сторон, постепенно замыкая круг.

Россияне стремятся разрушить украинскую логистику возле Великой Новоселки. "Радио Свобода" указывало, что от поселка зависят Запорожье, Днепр и Курахово.