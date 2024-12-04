Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ. Зазначається, що за добу російська окупаційна армія здійснила майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку російські війська п'ять разів атакували неподалік Вовчанська та Глибокого, ще одне боєзіткнення досі триває. Також в Генштабі повідомили, що авіаційного удару зазнало Ветеринарне.



російські війська п'ять разів атакували неподалік Вовчанська та Глибокого, ще одне боєзіткнення досі триває. Також в Генштабі повідомили, що авіаційного удару зазнало Ветеринарне. На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів намагалися просунутися до позицій українських військових неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Зазначається, що Сили оборони відбили всі ворожі атаки.



окупанти 15 разів намагалися просунутися до позицій українських військових неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Зазначається, що Сили оборони відбили всі ворожі атаки. На Лиманському напрямку росіяни 13 разів атакували в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Українські захисники зупинили 11 спроб просувань ворога, а ще два боєзіткнення тривають.



росіяни 13 разів атакували в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Українські захисники зупинили 11 спроб просувань ворога, а ще два боєзіткнення тривають. На Торецькому напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Торецька. Дві атаки вже відбили українські воїни, інші ще тривають. Також авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка.



ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Торецька. Дві атаки вже відбили українські воїни, інші ще тривають. Також авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка. 4 грудня російська окупаційна армія 39 разів намагалася вклинитися в оборону українських військових на Покровському напрямку. Це відбувалося в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки.

Важливо! В Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати окупантів на Покровському напрямку за добу понад 300 осіб вбитими та пораненими, також було знищено дві бойові броньовані машини та чотири автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 38 разів атакував українські позиції, найгарячіше було в районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. Зазначається, що там українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають.



ворог 38 разів атакував українські позиції, найгарячіше було в районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. Зазначається, що там українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають. На Времівському напрямку наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, а ще в шістьох локаціях бої продовжуються.

