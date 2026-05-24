Готовится ли новое наступление из Беларуси: в ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе

Украинские пограничники пока не фиксируют накопления войск, техники или вооружения у границы с Беларусью. В то же время в ГПСУ предупреждают, что Россия продолжает давить на Минск и может использовать белорусскую инфраструктуру для новой угрозы Украине.

Ситуация на границе контролируемая. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Какова ситуация на границе с Беларусью?

По состоянию на сейчас украинские пограничники не наблюдают накопления военной техники, вооружения или личного состава вблизи границы с Беларусью. По словам Демченко, непосредственно у украинской границы не фиксируется перемещение больших сил или создание ударных группировок, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что угроза со стороны Беларуси полностью не исчезает. По данным украинской разведки, Россия продолжает оказывать давление на Минск, пытаясь втянуть Беларусь в более активное участие в войне против Украины.

Демченко отметил, что количество белорусских военных подразделений вблизи украинской границы остается практически неизменным еще с 2022 года. По его словам, происходит лишь периодическая ротация личного состава без существенного увеличения или сокращения численности. Относительно российских войск, то пока значительной группировки армии России на территории Беларуси нет.

Представитель ГПСУ объяснил, что если отдельные российские подразделения там и остаются, то в основном они выполняют логистические и обеспечивающие функции. При этом он подчеркнул, что Россия теоретически может быстро перебросить дополнительные силы в Беларусь, использовав инфраструктуру и логистические маршруты, которые Минск продолжает активно развивать вблизи украинской границы.

Но те инфраструктурные объекты, которые Беларусь продолжает развивать на своей территории, в том числе, и в направлении нашей границы, Россия в любой момент может использовать, перебросив на территорию Беларуси дополнительные свои силы,

– сказал он.

В Госпогранслужбе отмечают, что ситуация постоянно находится под контролем украинских военных и разведки.

Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщал, что Украина получает данные от различных разведывательных служб о возможной эскалации со стороны России и Беларуси. Силы обороны укрепляют позиции и готовы к возможной агрессии.

Президент Украины заверил, что Силы обороны внимательно следят не только за ситуацией на востоке и юге, где продолжаются бои, но и за северным направлением. По его словам, Украина учитывает всю информацию, которую получает от разведки.