Ситуація на кордоні контрольована. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю?

Станом на зараз українські прикордонники не спостерігають накопичення військової техніки, озброєння чи особового складу поблизу кордону з Білоруссю. За словами Демченка, безпосередньо біля українського кордону не фіксується переміщення великих сил або створення ударних угруповань, які могли б свідчити про підготовку до нового наступу.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що загроза з боку Білорусі повністю не зникає. За даними української розвідки, Росія продовжує чинити тиск на Мінськ, намагаючись втягнути Білорусь у більш активну участь у війні проти України.

Демченко зазначив, що кількість білоруських військових підрозділів поблизу українського кордону залишається практично незмінною ще з 2022 року. За його словами, відбувається лише періодична ротація особового складу без суттєвого збільшення чи скорочення чисельності. Щодо російських військ, то наразі значного угруповання армії Росії на території Білорусі немає.

Речник ДПСУ пояснив, що якщо окремі російські підрозділи там і залишаються, то переважно вони виконують логістичні та забезпечувальні функції. При цьому він підкреслив, що Росія теоретично може швидко перекинути додаткові сили до Білорусі, використавши інфраструктуру та логістичні маршрути, які Мінськ продовжує активно розбудовувати поблизу українського кордону.

Але ті інфраструктурні об'єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі, й у напрямку нашого кордону, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили,

– сказав він.

У Держприкордонслужбі наголошують, що ситуація постійно перебуває під контролем українських військових та розвідки.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримує дані від різних розвідувальних служб щодо можливої ескалації з боку Росії та Білорусі. Сили оборони укріплюють позиції та готові до можливої агресії.

Президент України запевнив, що Сили оборони уважно стежать не лише за ситуацією на сході та півдні, де тривають бої, а й за північним напрямком. За його словами, Україна враховує всю інформацію, яку отримує від розвідки.