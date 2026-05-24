Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник озвучив 24 Каналу думку, що є загроза, що білоруська армія може наступати. Однак невідомо, куди саме.

"Білорусь оголосила мобілізацію. Білоруси проводять нові навчання стратегічного рівня. Існує загроза, що ця зібрана армія кудись піде. Незрозуміло, в який бік, вона вистрілить: України чи країн Балтії. Будуються логістичні вузли. Рано чи пізно армія Білорусі буде залучена у війну", – сказав він.

Що відомо про загрозу наступу з Білорусі?

12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує оголосити мобілізацію окремих військових частин для їхньої підготовки до можливих бойових дій, точніше – "війни".

Росія та Білорусь розпочали ядерні навчання 19 травня. До них залучили понад 64 тисячі військових, а також понад 7 800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Відомо участь понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів та 13 підводних човнів. Зокрема, для проведення навчань доставили "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М".

Володимир Зеленський повідомив, що є дані від розвідок про можливу ескалацію з боку Росії та Білорусі. Тому Сили оборони посилюють захист у північних областях.

Президент України зазначив, що є загроза наступу на Волинь, Рівненщину та Житомирщину з боку Білорусі. За словами Зеленського, жоден напрямок не залишають без уваги та працюють над посиленням цих областей.