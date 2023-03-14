Потеряли более 50%, – экс-командующий ОК "Север" о тактике россиян во время наступления на Киев

Российские захватчики использовали тактику "запугивания" во время наступления на Черниговщине. Оккупанты думали, что смогут дойти до Киева.

Об этом сообщил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк. По его словам, во время наступления на столицу захватчики потеряли более 50% от общей численности.

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Какую тактику использовали оккупанты во время наступления на Киев

Как рассказал Николюк, во время наступления на Черниговщине россияне использовали тактику "запугивания" и "давления массой". Захватчики наступали колоннами и надеялись, что дойдут до Киева и завоюют столицу. Однако их планы провалились.

Мы уничтожали все логистические пути российских войск, и они просто застряли без горючего и боеприпасов. Отступление началось в конце марта и продолжалось до начала мая. Во время наступления они потеряли более 50% от общей численности,

– отметил Николюк.

Украинские защитники готовы к любому сценарию

На сегодняшний день ВСУ вооружены опытом и новейшей техникой, поэтому готовы к разным сценариям развития событий.

"Все желающие попасть на "концерт Кобзона" должны получить этот шанс. Мы защищаем свою землю и врага здесь ждет только гибель!" – подчеркнул Николюк.

Кто помешал россиянам захватить Киев

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что враг вполне мог бы захватить Киев, но этого не удалось. По его словам, произошло это благодаря завербованному финансисту Денису Кирееву. Именно он сообщил главе украинской разведки, что оккупанты спланировали десантироваться в Гостомеле, чтобы пойти на Киев.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", – отметил Буданов.

Как стало известно, Киреев, по данным своих источников, подтвердил планы Москвы на наступление. Буданов отметил, что Киреев получил известие во второй половине дня 23 февраля 2022 года. Финансист сообщил свежие данные разведки. В них говорилось, что Путин приказал войскам вторгнуться в Украину утром 24 февраля.