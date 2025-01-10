Сегодня на Курщине находятся 60 тысяч российских военных. Об этом Владимир Зеленский сказал во время интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, передает 24 Канал.

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Курская операция и гарантии безопасности

По словам президента, Курская операция помогла военным на Харьковщине. Оккупанты буди вынуждены перебросить оттуда силы на Курск, и таким образом Силы обороны смогли остановить продвижение россиян на Харьков.

Глава государства подчеркнул, что это был тактический успех для Украины.

Но успех не для оккупации. Нам не нужна их территория, земли, люди. Мы хотим просто жить спокойно у себя дома без войны,

– подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что перед любыми переговорами с Россией Украина должна получить сильные гарантии безопасности того, что Кремль не вернется с новой агрессией, как это было после оккупации Крыма и части Донецкой области. Тогда тоже объявляли приостановление огня, но Путин наврал. Он вернулся в 2022 году и убил десятки тысяч людей.

Сегодня нам нужно, чтобы США давили на Россию и вместе с Европой дали Украине такие гарантии безопасности, чтобы Путин или его преемники никогда не пришли с войной против Украины,

– заявил президент.

Он отметил, что союзники должны понимать, что происходит на самом деле: Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью. "Это его мечта – оккупировать нас полностью. И не надо верить в сказки", – добавил президент.