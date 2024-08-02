Россияне атакуют на флангах Третьей штурмовой и имеют определенные успехи. Об этом заявил командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин.

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Враг имеет существенный успех на левом фланге

По словам Фокина, населенные пункты, которые расположены рядом с позициями батальона, – это Макеевка, а также левый фланг, где расположена одна из наших бригад. Там, говорит военный, противник имеет достаточно существенный успех.

"Враг продвигается в глубину нашей обороны, продвигается по левому флангу у нас ежедневно", – рассказал Фокин.

Он отметил, что частично силы и средства были переброшены туда, где врагу удается больше.

Точно знаю, что у нас на флангах идут ожесточенные бои за Макеевку, которая расположена на правом фланге и за другие населенные пункты по левому флангу бригады. Однако для того, чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел,

– подытожил командир.

Обстановка в районе Макеевки: смотрите на карту

Также воины Третьей штурмовой бригады держат оборону в Харьковской области. Россияне пытаются штурмовать населенный пункт Боровая ежедневно.

Ситуация в районе Боровой: смотрите на карте

Однако в последнее время упала интенсивность этих атак, и уменьшилось количество оккупантов, привлеченных к ним. По словам Фокина, если раньше штурмовая группа врага состояла из 6 – 10 военных, то сейчас она насчитывает 3 – 5 захватчиков.

В то же время противник чаще начал применять FPV-дроны против украинских позиций.

К слову, за минувшие сутки на фронте было 127 боевых столкновений, треть из которых состоялась на Покровском направлении.