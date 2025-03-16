Старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков оценил возможность наступления россиян в Днепропетровской области. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Radio NV.
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России все равно на границы областей
Бобков считает, что основной задачей врага все-таки является дойти до границ Донецкой и Днепропетровской областей.
Думаю, что сейчас он будет применять все имеющиеся силы и ресурсы для достижения этой цели,
– сказал он.
По словам офицера, в Днепропетровской области была категория гражданских, которые были уверены в том, что враг не будет бить по их селам, потому что не имеет целью заходить в Днепропетровскую область. Зато они на собственном опыте почувствовали, что России все равно на границы областей.
Офицер отметил, что враг бьет по гражданской инфраструктуре как в Донецкой области, так и в Днепропетровской.
Зайдут ли россияне на Днепропетровщину
В то же время Бобков выразил мнение, что россияне не будут пытаться заходить в Днепропетровскую область, поскольку не имеют сил и ресурсов для полномасштабных наступлений. Военный убежден, что россияне должны остановиться.
Он также предположил, что распространение информации о возможном наступлении России в Днепропетровской области - это информационная атака, чтобы посеять панику среди гражданских и военных.