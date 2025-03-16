Старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков оцінив можливість наступу росіян у Дніпропетровській області. про це пише 24 Канал із посиланням на Radio NV.

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Росії все одно на кордони областей

Бобков вважає, що основним завданням ворога все-таки є дійти до кордонів Донецької і Дніпропетровської областей.

Думаю, що зараз він буде застосовувати всі наявні сили і ресурси для досягнення цієї мети,

– сказав він.

За словами офіцера, у Дніпропетровській області була категорія цивільних, які були впевнені в тому, що ворог не буде бити по їхніх селах, тому що не має на меті заходити в Дніпропетровську область. Натомість вони на власному досвіді відчули, що Росії все одно на кордони областей.

Офіцер наголосив, що ворог б'є по цивільній інфраструктурі як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській.

Чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину

Водночас Бобков висловив думку, що росіяни не намагатимуться заходити у Дніпропетровську область, оскільки не мають сил та ресурсів для повномасштабних наступів. Військовий переконаний, що росіяни мають зупинитись.

Він також припустив, що поширення інформації про можливий наступ Росії у Дніпропетровській області - це інформаційна атака, щоб посіяти паніку серед цивільних та військових.