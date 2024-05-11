Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что таким образом Россия хочет отвлечь внимание ВСУ. Враг имеет целью захватить как можно больше украинских территорий в Донецкой области, пока нет стабильной поставки помощи от США.

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Начало обострения

По словам Поповича, неофициальные источники сообщают о том, что враг активизировался в направлении города Волчанск Харьковской области. Также россияне активно обстреливают область и город.

Обострение уже начинается. Нужно следить дальше за тем, как будут разворачиваться события,

– отметил военный обозреватель.

По мнению Поповича, Россия способна на обострение ситуации на приграничных территориях, рейдовые действия, которые будут сковывать ВСУ и заставлять перебрасывать резервы для отвлечения украинских военных от других направлений. Однако 35 тысяч военных, которые Россия сосредоточила в Белгородской области, для наступления не хватит.

На границе с Харьковской областью россияне сосредотачивают свои войска для попытки отвлечения украинских резервов для того, чтобы максимально продвинуться в Донецкой области,

– добавил военный обозреватель.

Продолжают наступление

Россияне надеялись, что США не будет поставлять помощь Украине долгое время и поэтому, по словам Поповича, продолжили наступление после захвата Авдеевки. Сейчас США уже начали передавать военную помощь Украине, поэтому россияне будут поддерживать активность наступательных действий до того времени, пока эта помощь не будет ощутимой на фронте.

"Несколько недель, пока стабилизация (поставки помощи от США – 24 Канал) не наступит, Россия будет пытаться оттянуть чем больше территории", – заметил военный обозреватель.

Важно! Поставки оружия от США пока происходит не в полном объеме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанное вооружение будет в Украине не очень быстро, возможно, "пройдут недели и месяцы", пока это произойдет.

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