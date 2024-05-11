Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що у такий спосіб Росія хоче відвернути увагу ЗСУ. Ворог має на меті захопити якнайбільше українських територій в Донецькій області, поки немає стабільного постачання допомоги від США.

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Початок загострення

За словами Поповича, неофіційні джерела повідомляють про те, що ворог активізувався в напрямку міста Вовчанськ Харківської області. Також росіяни активно обстрілюють область та місто.

Загострення вже починається. Потрібно слідкувати далі за тим, як будуть розгортатись події,

– зазначив військовий оглядач.

На думку Поповича, Росія здатна на загострення ситуації на прикордонних територіях, рейдові дії, які будуть сковувати ЗСУ та змушувати перекидати резерви для відволікання українських військових від інших напрямків. Однак 35 тисяч військових, які Росія зосередила в Бєлгородській області, для наступу не вистачить.

На кордоні з Харківською областю росіяни зосереджують свої війська для спроби відвертання українських резервів задля того, щоб максимально просунутись в Донецькій області,

– додав військовий оглядач.

Продовжують наступ

Росіяни сподівались, що США не буде постачати допомогу Україні довгий час й тому, за словами Поповича, продовжили наступ після захоплення Авдіївки. Зараз США вже почали передавати військову допомогу Україні, тому росіяни будуть підтримувати активність наступальних дій до того часу, поки ця допомога не буде відчутною на фронті.

"Кілька тижнів, допоки стабілізація (постачання допомоги від США – 24 Канал) не наступить, Росія буде намагатись відтяти чим більше території", – зауважив військовий оглядач.

Важливо! Постачання зброї від США поки відбувається не в повному обсязі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обіцяне озброєння буде в Україні не дуже швидко, можливо, "пройдуть тижні та місяці", доки це станеться.

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