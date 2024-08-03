Буданов назвал "выдворение" оккупантов из Харьковской области вопросом времени

В начале мая Россия пошла в новое наступление на севере Харьковщины и захватила ряд пограничных пунктов. Сильное сопротивление украинских сил остановило продвижение врага. Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию в регионе.

На Харьковщине ситуация остается напряженной. За последние сутки россияне продолжали здесь штурмовые действия. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

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План России потерпел поражение

По словам главы ГУР, пока вражеские солдаты еще остаются на оккупированной территории Харьковской области. Их присутствие там – вопрос времени, заверил разведчик.

Кроме того, Буданов заявил, что намерения противника создать на севере "буферную зону" провалились.

В то же время напомним, что оккупанты провели ротацию в Волчанске и активно готовятся к штурму квартала девятиэтажек. Ситуация на этом участке может резко обостриться в ближайшие дни.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что приоритетным направлением российского наступления остается украинский Донбасс. Действиями на Харьковщине оккупанты пытались оттянуть наши силы с восточных направлений.