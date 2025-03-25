Сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя аналитического проекта DeepState Руслана Микулу в эфире Общественного.

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По словам Микулы, анализ динамики боевых действий указывает на то, что россияне планируют создать сухопутный коридор вдоль Оскола, чтобы уменьшить потери при переброске личного состава и техники.

Они уже топили в реке и БТРы, и мотоциклы. То есть все их попытки завести на западный берег технику заканчивались неудачами. Для них этот сухопутный коридор может стать вариантом, чтобы дальше можно было развивать наступление с помощью легкой или бронированной техники,

– пояснил аналитик.

Он также добавил, что на карте боевых действий появились две "синие зоны" (территория, которую освободили за последние две недели) – возле Западного и Фиголевки.

Кроме того, по словам Микулы, активные боевые действия происходят вблизи Тополя, Красного Первого и севернее Каменки. Он добавил, что ранее были трудности с одним из подразделений во время его перемещения, однако сейчас батальон уже находится на своих оборонительных позициях. Микула отметил, что на этом участке фронта произошли организационные изменения, после чего начали принимать более эффективные решения.