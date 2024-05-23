Россияне продолжают пытаться наступать на Харьковском направлении. В частности, наши воины отражают атаку врага в направлении Муром – Старица, поэтому 24 Канал показывает, где это расположено на карте.

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Ситуация на Харьковщине

Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей. В Генштабе также рассказали, что по уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники.

Наши воины отражают атаку: смотрите карту

В частности, наши военные уничтожили две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожено 14 БпЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожено три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.

Ситуация на других направлениях фронта