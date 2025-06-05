Когда россияне оккупировали Херсонщину в 2022 году, была обрушена вся оборона на Юге. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что враг двигался очень быстрым темпом.

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"Это нужно, чтобы прорвать оборону"

В 2022 году россияне двигались даже не ускоренным маршем, а фактически походными колоннами. Им практически никто не оказывал сопротивления. Сейчас ситуация совсем другая.

Для того, чтобы прорвать оборону, которая уже стоит, особенно через мощную водную преграду – надо создать плацдарм по ширине и по глубине. Он должен позволять переброску большой тяжелой техники,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Сегодня ни россияне, ни украинцы не имеют для этого возможностей. Поэтому развитие наступления через Днепр маловероятно с обоих берегов. Сейчас все силы стороны концентрируют в Донецкой области.

"Вспомните начало 2025 года, формирование резервов на Запорожском, Херсонском направлении. Где они сейчас есть? Большая часть "стирается" на Донбассе, часть на Курском и Белгородском направлениях", – добавил Павел Лакийчук.

Заметим, российские войска продолжают попытки форсировать Днепр. Они прикрываются обстрелами, поэтому систематически атакуют Херсонскую область. На правобережье осталось немного людей, там высокий уровень опасности.