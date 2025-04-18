Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул 24 Каналу, что о планах врага не стоит говорить как о перспективе. Россияне неоднократно угрожали тем, что будут форсировать Днепр в разных местах, но это им не удалось.

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Какие планы врага на Юг

Пока все действия врага заканчивались неудачами, потому что украинские военные хорошо знают места расположения оккупантов. Очень качественно работает разведка с дронов. Глубина, на которую "видят" ВСУ может достигать 20 километров от линии боевого соприкосновения.

Враг способен проводить определенные приготовления, но они изначально будут недееспособными. Это очевидно,

– подчеркнул военный эксперт.

То, что россияне продолжают накапливать ресурсы на юге Херсонской и Запорожской областей, также понятно. Группировка российских войск "Днепр" длительное время была в состоянии стагнации, бойцы не совершали никаких существенных шагов.

Но в последние дни произошло несколько масштабных атак с применением большого количества бронетехники и автомобилей. Впрочем попытки врага в корне изменить ситуацию завершились ничем. Причина в том, что Украина очень хорошо видит все поле боя и соответственно приготовления оккупантов.

Туда работают дроны, украинская артиллерия. Вражеские средства постоянно уничтожают. Конечно, это не свидетельствует о том, что россияне начнут более осторожно действовать или возьмут оперативную паузу.

Путин требует от своего генералитета результатов. А генералы готовы бросать в ад войны солдат, лишь бы только выполнить задание. Поэтому говорить о затишье на Юге не стоит,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Более того, враг может перебросить в Запорожскую и Херсонскую области военных из Курской области. Но вряд ли такие действия приведут к успеху, потому что на этом направлении мощные фортификационные сооружения. Ресурсов для масштабного наступления Россия также еще не насобирала.