Враг не скрывает своих планов захватить правобережье Херсонщины. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что россияне прибегают к жестким методам, если штурмы не удаются.

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Что делают россияне на Херсонщине

Как рассказали военные журналистке, на островах Херсонщины постоянно идут бои.

Россияне не оставляют попыток форсировать реку и прорваться в Херсон. Они анонсируют эти планы в своей пропаганде еще с 11 ноября 2022 года – с момента освобождения города,

– отметила она.

Хотя в последнее время не было атак такой интенсивности, как, например, в ночь на 20 декабря 2024 года, противник регулярно активизируется, особенно под так называемые "сакральные" для них даты. В частности, попытки штурма фиксировались в районе 13 марта – в годовщину освобождения от немецких захватчиков во время Второй мировой войны.

На левобережье постоянно происходит ротация российских войск. Если в определенных общинах фиксируется уменьшение присутствия, это свидетельствует не о бегстве, а о смене подразделений. Также постоянно подвозят лодки – раньше они воровали их у местного населения, а сейчас доставляют из Крыма и Краснодарского края.

Россияне имеют серьёзные потери, в частности много раненых, для которых тянут донорскую кровь из России. Они призывают местных на оккупированных территориях сдавать кровь, но люди на это не идут, потому что понимают, для кого это.

Стремятся отвоевать правобережье – это постоянно ощущается жителями прифронтовых районов,

– отметила Евгения Вирлич.

В случаях, когда штурмы не удаются, россияне переходят к террору: обстреливают прифронтовые районы, сбрасывают взрывчатку с дронов и атакуют КАБами.

Напомним, что 16 апреля враг уничтожил ледовую арену в Херсоне. Уже 17 апреля центральный район города подвергся обстрелам. В результате атаки погиб один человек, а также пострадали подросток и двое мужчин.