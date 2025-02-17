Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Российское военное командование определило Константиновку как одну из главных целей на 2025 год, однако полностью захватить "крепостной пояс" Украины в Донецкой области оккупантам не удастся.

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Константиновка – следующая цель россиян

"Крепостной пояс" Украины – это ключевая линия обороны, состоящая из Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки. Россия годами пытается его прорвать, однако безуспешно.

По оценкам ISW, по состоянию на середину февраля российские войска находятся:

22 километра к югу от Константиновки (вблизи Воздвиженки);

11 километров от города (со стороны Торецка);

25 – 30 километров от Славянска и 9 километров от северо-восточной окраины Константиновки.

Аналитики считают, что при сохранении текущих темпов наступления россияне могут достичь южных окраин Константиновки до мая 2025 года, однако шансы на это низкие из-за мощной украинской защиты.

Чтобы продвинуться к Славянску, оккупантам придется сначала захватить Лиман и Северск, а это займет месяцы боев. В то же время даже при продвижении к Константиновке россияне не смогут разрушить всю оборонительную линию.

Продвижение российских войск на восток и юг от Константиновки может вызвать давление на "крепостное кольцо", однако вряд ли российские войска полностью разрушат и захватят это "кольцо" в 2025 или даже 2026 году",

– отмечают в ISW.

Россия не выдержит длительной войны

В докладе отмечается, что оккупанты уже несут большие потери в живой силе и технике. Длительная кампания против украинской обороны потребует больше ресурсов, чем Россия может себе позволить.

Российское командование демонстрирует готовность к многолетней войне, но ее успех выглядит маловероятным, отмечают в ISW.

Кремль и дальше ставит на истощение Украины, однако даже его преимущество в живой силе не гарантирует прорыва через укрепления